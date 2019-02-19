Cuntacılıkla Suçlanan Eski Kurmay Binbaşı Genç'in "Fetö" Davası

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Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde bulunduğu gece izni bitmeden kente dönüp kalkışmada bulunan kişilerle telefonda görüştüğü ve görev yerine gitmediği iddia edilen dönemin Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü eski Jandarma Kurmay Binbaşı Sancar Genç'in yargılanmasına devam edildi.Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatı Üzeyir Termeli hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanık Genç ise duruşmaya katılmadı.Avukat Termeli savunmasında, dosya kapsamında ifadesi alınamayan tanık İ.Ş'nin beyanının alınmasından vazgeçilmesini talep etti.İ.Ş'nin sanık olduğu dosyada ilk beyanının Mayıs 2018'de alındığını anlatan Termeli, "Daha sonra belirsiz bir sebeple Haziran 2018'de yine kolluk kuvvetlerince usule aykırı biçimde, cumhuriyet savcılığı alması gerekirken yeniden beyanına başvurulmuştur. Bundan dolayı beyanının geçerli olmayacağı kanaatindeyiz." dedi.Mahkeme heyeti ise tanık İ.Ş'nin dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.İddianamedenErzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu olarak yargılanan ve dönemin Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan eski Jandarma Kurmay Binbaşı Sancar Genç'in evindeki aramada 3 adet 1 dolar ele geçirildiği belirtiliyor.İddianamede, Genç'in 6 Temmuz 2016'dan itibaren 15 günlük yıllık izne ayrılıp ailesiyle tatile çıktığı ve tatilde kayınvalidesiyle çıkan tartışma sonucu eşinin de annesinden taraf olması nedeniyle 13 Temmuz'da Erzurum'a döndüğü belirtilerek, sanığın Erzurum'a döndüğünü kimseye haber vermediği anlatılıyor.Genç'in darbe girişimi gecesi telefonla aranmasına rağmen cevap vermediği, nöbetçi Astsubay Hacı Ahmet Kalın'ın gece "Komutanım inzibat askerleri Albay Murat Koçak, Binbaşı Murat Yılmaz, Binbaşı Mehmet Karaman ve Yarbay Yaşar Buçkun'u gözaltına aldılar." şeklindeki mesajına cevap vermediği anlatılan iddianamede, Genç'in sabah saatlerinde Kalın'a geri dönerek "Gündüz denize gitmiştim, çok yorulmuştum bu yüzden gece uyuyakalmışım. Mesajını yeni gördüm, ne oldu?" diye sorduğu belirtiliyor.İddianamede, Genç'in 16 Temmuz'da görev yaptığı şubeye geldiğinde kendisini karşılayan nöbetçi Astsubay Ali Sarıbaş'ın "İyi gelmişsiniz" şeklindeki sözlerine "Biraz erken çıktım, biraz da gaza fazla bastım." şeklinde karşılık verdiği dile getiriliyor.Genç'in, 15 Temmuz gecesi izinli olmasına rağmen kendi hattından İl Jandarma Komutanlığına ait sabit telefon numarasını aradığı ve görüşme yapmasına rağmen görev yerine gitmediği anlatılan iddianamede, Genç'in birlikte görev yaptığı nöbetçi Astsubay Kalın'ın gece saatlerindeki telefonla aramalarına cevap vermeyerek 15 Temmuz gecesi Erzurum'da darbe girişiminde bulunmaya çalışan Murat Koçak ve Murat Yılmaz ile iş birliği içerisinde olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.İddianamede, kalkışma girişiminin başarılı olamaması üzerine görev yaptığı şube müdürlüğüne hiçbir şey olmamış gibi gidip nöbetçi astsubayın yaşanan olayları anlatmaya çalışmasına rağmen gayriihtiyari dinleyerek cevap vermediği ve odasına gittiği anlatılan iddianamede, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.