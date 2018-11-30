Cupra Ataca'ya Abt Yorumu

CARMEDYA.COM – Cupra Ateca"nın teslimatları henüz başlamamışken, farklı bir versiyonu ortaya çıktı. Model falzasıyla iddialı görünüyor.
Performansı artmış
ABT tarafından elden geçirilen model ilk olarak 1- 9 Aralık
tarihleri arasında gerçekleşecek olan Essen Motor Show"da tanıtılacak. Model standart olarak 300 HP
güç ve 400 Nm tork değeri sunuyordu. Özel bir yazılım ile model 350 HP güç ve 440 Nm tork değerine çıkarılmış. Otomobil stok halinden 0-100 km/s hızlanma olarak 0.2 saniye daha hızlı hale gelmiş. Böylece modelin 0-100 hızlanması 5 saniyeye gerilemiş. Maksimum
hız ise 255 km/s olarak kalmış.
Tasarımda etkileyici
ABT performansın yanı sıra tasarımda da değişiklikler yapmış. Özel bir body kit modele uygulanmış. Özel 20 inç jantlar otomobile daha sportif bir görüntü katmış. Ayrıca modelde dört tekerlekten çekiş sistemi de kullanılmış. Ek olarak özel bir yay sistemi de otomobilin alt yapısına işlenmiş.
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Maksimum,HP,9 Aralık