Curling federasyonu başkanı kenan şebin: tesislerimiz yetersiz

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, curling sporundaki gelişimi, kazanılan başarıları ve hedefleri Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Şebin, "Bugün biz dünyada altyapılarda çok genç sporcularla yarışıyoruz. Bu yaş grubundaki sporcularımızı aslında 2026'ya hazırlıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlarda derece elde etmek" dedi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Türkiye genelinde 100'den fazla kulübün olduğunu belirterek, "2 bine yakın sporcumuz, 1000'e yakın aktif sporcumuz var. Erzurum ağırlıklı olarak, Zonguldak, Amasya, Samsun, Kocaeli ve çok az olmakla birlikte Ankara'da curling altyapısını başlattık. Türkiye genelinde 100'den fazla kulübümüz var. Tabii bunların çoğunluğu Erzurum'da olimpik sahamızın olmasından dolayı Erzurum'da devam etmektedir. Bu sayı Türkiye için yeterli mi, kesinlikle yeterli değil, çok daha fazla sayımızın olması lazım. Özellikle Sivas'ta, Kayseri'de, Ankara'da, Antalya'da, İstanbul'da curling salonlarımızın olması gerekiyor. Çünkü buralarda çok büyük bir rağbet var. Curling sporu buz üzerinde olmasının haricinde okullarımızda floor curling başlattık. Geçen sene Türkiye Şampiyonası'nda 180 takımın yarıştığı okullar müsabakası yaptık. Bu her geçen gün daha da katlanacaktır. Bütün okullarımızda curling sporu yaygınlaşacaktır. Floor curling'le birlikte yakın tarihte 10 bine yakın lisanslı sporcu hedefimiz bulunmaktadır" diye konuştu.

"ALMANYA'DA TAKIMIMIZ ŞAMPİYON OLDU"

Başkan Kenan Şebin, iyi bir jenerasyon yakaladıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazın bütün ülkeler buzlarını eritip kondisyon yüklemesiyle başlarlar. Bu yıl erken başlıyor dünya şampiyonaları. Karışıklar, karışık çiftler, kadınlar, B grubu A grubu olmak üzere dünya şampiyonaları Eylül ayından itibaren başlıyor. Buzumuzun olmadığından dolayı biz de bunun ön hazırlığını yapmak için 4 kez kondisyon yüklemesi yaptık. Erzurum'da, Zonguldak'ta kondisyon çalışmaları yaptıktan sonra Danimarka ve Almanya'da buz pisti olduğundan dolayı turnuvalara katıldık. Bu iki turnuva bizim için büyük tecrübe oldu. Artık İskoç asıllı Kanadalı bir antrenörümüz var. Dünya genelinde sayılır, kabul gören bir antrenör. Hem sporcularımızı görmesi noktasında, hem de milli takımımızın daha iyi hazırlanması noktasında iyi turnuvalar oldu. Özellikle Almanya'daki üst düzey bir turnuvaydı. Burada da 3 takımla katıldık. Burada takımlarımızın birisi 1'inci oldu, diğeri 3'üncü oldu, diğeri de 4'üncü oldu. Ama sistemden dolayı böyle oldu, yoksa bizim 1-2-3 olmamız kaçınılmazdı. Bizim için, Türkiye Curling Federasyonu için, sporcularımız için, antrenörlerimiz için önemli turnuvalar oldu. Ekim ayındaki Dünya Şampiyonası için çok önemli turnuvalardı. Oraya da hazır bir şekilde gideceğiz. Tabii öncesinde Erzurum'da hazırlıklarımız devam edecek. Salonumuz, malzemelerimiz, antrenörlerimiz hazır, her şeyimizle hazır durumda bekliyoruz. Erzurum Valiliği'ne teşekkür ediyorum, bizimle çok ilgilendiler. Spor Bakanı'ndan büyük destek alıyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü'nden büyük destek alıyoruz. Her türlü bize desteklerini sağlıyorlar. Bize tek bir şey kalıyor, o da başarmak. Bizim hedeflerimiz var, bu hedefler doğrultusunda hızlı adımlarla ilerlemeye gayret ediyoruz."

"HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDA DERECE ELDE ETMEK"

Kış Olimpiyatları'nın hedefleri olduğunu vurgulayan Kenan Şebin, "2022'de Kış Olimpiyatları yapılıyor. Bizim olimpik bir spor olduğumuz için, fiyatlarda da en üst seyirci kapasitesine sahip bir branş olduğu için hem devlet tarafından hem Spor Bakanlığı tarafından, federasyonumuz tarafından önemsiyoruz olimpiyatları. Olimpiyatlara katılmak tabii ki çok önemli ama hedefleriniz yoksa katılmak da bir yerde bir camiayı mutlu etmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da hem olimpiyatlara katılmak hem de derece elde etmek; bu zor ama imkansız değil. Biz burada 2022 olmasa da muhakkak 2026'da bir branşta en azından karışıklarda madalya getirebiliriz. Bunun beklentisi içerisindeyiz. Sporcularımızı buna inanıyor, altyapımız buna inanıyor ki bugün biz dünyada altyapılarda çok genç sporcularla yarışıyoruz. Bu yaş grubundaki sporcularımızı, çocuklarımızı 2026'ya hazırlıyoruz aslında. Hedefimiz olimpiyatlarda derece elde etmek" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI ORGANİZASYON YAPILACAK TEK TESİS ERZURUM"

Başkan Kenan Şebin, tesis anlamında yetersiz olduklarını belirterek, "Erzurum başta olmak üzere Trabzon ve Amasya'da bir de bir şit olmak üzere Zonguldak'ta var ama buralarda uluslararası müsabakaya yapmak için uygun değil. Çünkü stadyumların, mevcut tesislerin altında yapılmış tesisler ucuza mal edilmiş tesisler. Biz birkaç proje sunduk Spor Bakanımıza, kendisi de çok olumlu karşıladı bunları. Portatif olarak dışarda buz hokeyinin, buz pateninin yapılmadığı yerlerde curling sporun yapılabileceği tesisler yapmak planlaması var. Ama bu önümüzdeki yıllarda olacak inşallah. Şu an uluslararası müsabakaların yapılacağı tek yer Erzurum" şeklinde konuştu.

"TESİSLERİMİZ BİZE YETMİYOR"

Curling yapan çok sayıda kulübün olduğunu vurgulayan Başkan Kenan Şebin sözlerini şöyle tamamladı:

"Curling pisti düz buzun üzerinde teknik çalışmalar yapıldıktan sonra pedal atılarak, buz kesme makinamız var, onların üzerinde ince işçilik yapılarak hazırlanır. Her biri 20 kilo ağırlığında granit taşlarımızla oynanan bir spor. Muhakkak bunun üzerinde buz teknisyenlerinin ayrıca bir çalışması lazım, buzu hazırlamaları lazım. Dünyada yapılıyor mu, evet yapılıyor. Birçok piste hem buz hokeyi hem buz pateni hem de curling oynanabiliyor. Günlük hem saat olarak birbirlerine ayırmışlar. Ama ülkemizde bunları bizim aşmamız lazım. Çünkü bizim genç nüfusumuz çok fazla. Spora ilgi çok fazla. Yüzün üzerinde kulüp var. 100 yıldır, 200 yıldır curling yapan ülkelerde bile bu kadar sayı yok. Ama tesislerimiz bize yetmiyor. Başarının gelebilmesi için hem Erzurum'da hem de Türkiye genelindeki curling salonlarının yapılması şart."