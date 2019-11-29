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Curling Genç Milli Takımı, Riga Junior Open'da 2'de 2 yaptı

Gençler düzeyinde en büyük kış sporları organizasyonu olan ve 9-22 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na aylar öncesinden kota almayı başaran Türkiye Curling Genç Milli Takımı, gruptaki...

29.11.2019 23:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:48Curling Genç Milli Takımı, Riga Junior Open'da 2'de 2 yaptı

Gençler düzeyinde en büyük kış sporları organizasyonu olan ve 9-22 Ocak tarihleri arasında 'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na aylar öncesinden kota almayı başaran Curling Genç Milli Takımı, gruptaki 2 maçını da kazandı.

Letonya'da bugün başlayan Riga Junior Open özel turnuvasına katılan Türkiye Curling Genç Milli Takımı, grubunda ilk maçında Letonya'yı 12-5, ikinci maçında ise Rusya'yı 7-4 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Milli takım, üçüncü maçında yarın TSİ 11.45'de Letonya ile mücadele edecek.



İsviçre, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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