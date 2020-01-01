İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen olan 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyatları'na hazırlık turnuvası için Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti.
Avusturya'nın Steyr şehrinde 18 takımın katılımı ile düzenlenecek ve 3 gün sürecek Iron Trophy Özel Turnuvası'nda Curling Gençlik Kış Olimpiyat Takımı derece için yarışacak.
Curling Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde;
2 Ocak 13.45 Türkiye - DCC Linz
2 Ocak 20.45 Türkiye - Ottakringer CC
3 Ocak 13.45 Türkiye - Club Clausen
Gençlik Kış Olimpiyatları Milli Takımı, Avusturya'da katılacağı özel turnuvada grubundan çıkması durumunda 4-5 Ocak tarihlerinde yapılacak finallerde yarışacak.