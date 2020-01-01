İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen olan 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyatları'na hazırlık turnuvası için Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti.

Avusturya'nın Steyr şehrinde 18 takımın katılımı ile düzenlenecek ve 3 gün sürecek Iron Trophy Özel Turnuvası'nda Curling Gençlik Kış Olimpiyat Takımı derece için yarışacak.

Curling Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde;

2 Ocak 13.45 Türkiye - DCC Linz

2 Ocak 20.45 Türkiye - Ottakringer CC

3 Ocak 13.45 Türkiye - Club Clausen

Gençlik Kış Olimpiyatları Milli Takımı, Avusturya'da katılacağı özel turnuvada grubundan çıkması durumunda 4-5 Ocak tarihlerinde yapılacak finallerde yarışacak.