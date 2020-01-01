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Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen olan 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyatları'na hazırlık turnuvası için Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti.

01.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:10 Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, Avusturya'ya gitti

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen olan 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyatları'na hazırlık turnuvası için Curling Gençlik Kış Olimpiyat Milli Takımı, 'ya gitti. 

Avusturya'nın Steyr şehrinde 18 takımın katılımı ile düzenlenecek ve 3 gün sürecek Iron Trophy Özel Turnuvası'nda Curling Gençlik Kış Olimpiyat Takımı derece için yarışacak. 

Curling Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde; 

2 Ocak 13.45 Türkiye - DCC Linz

2 Ocak 20.45 Türkiye - Ottakringer CC

3 Ocak 13.45 Türkiye - Club Clausen

Gençlik Kış Olimpiyatları Milli Takımı, Avusturya'da katılacağı özel turnuvada grubundan çıkması durumunda 4-5 Ocak tarihlerinde yapılacak finallerde yarışacak.



Avusturya, Spor

Kaynak: DHA

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