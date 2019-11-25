Haberler » Spor » Curling Milli Takımı kafilesine Erzurum'da davullu zurnalı karşılama - Spor

Curling Milli Takımı kafilesine Erzurum'da davullu zurnalı karşılama

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak B klasmanından A klasmanına yükselen kadın milli takımı ve aynı şampiyonada yarı finale kadar yükselen erkek milli takımı, Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

25.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:08Curling Milli Takımı kafilesine Erzurum'da davullu zurnalı karşılama
İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak B klasmanından A klasmanına yükselen kadın milli takımı ve aynı şampiyonada yarı finale kadar yükselen erkek milli takımı, Erzurum'da coşkuyla karşılandı.
Erzurum Havalimanı'nda yapılan karşılama törenine, Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi, yönetim kurulu üyesi Taner Şancı, yönetim kurulu üyesi ve Gençlik ve İl Müdür Vekili Güngör Şenses ile curling il temsilcisi Resul Çelebi katıldı.
Türkiye Curling Milli Takımı Başantrenörü Anthony Zigmond Zummack, kafile başkanı Erdal Karahan, antrenörler ve milli sporculara çiçek veren yetkililer, elde edilen başarıdan dolayı kafiledekileri tebrik etti.
Zummack, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İsveç'te elde edilen başarının önemli olduğunu aktardı.
Türkiye'nin gelecek yıllarda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Zummack, "Gelecek yıl kadınlarda A grubunda yarışacağız. Erkeklerde yarı finale çıkmak da önemli başarı." diye konuştu.
"Dünya Şampiyonası'nda yerimizi almayı düşünüyoruz"
Curling Milli Takımı Antrenörü Sadık Topaloğlu da kadın milli takımının elde ettiği başarının Türkiye'nin curling ile tanıştığı günden beri alınan en önemli başarı olduğunu söyledi.
Kadın milli takımının Avrupa'nın en iyi dört takımından birisi olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "B klasman Curling Şampiyonası'nda kadın takımı olarak ilk ikiye girdik. Avrupa A klasmanındaki yerimizi aldık. 13 Ocak'ta Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenecek dünya klasman maçına katılmaya hak kazandık. Bu turnuvada da ilk ikiye girebilirsek, Dünya Şampiyonası'nda yerimizi almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kadın milli takım sporcusu Dilşat Yıldız ise kamp dönemi ve şampiyona sürecinde çok sıkı çalışma programı uyguladıklarını anlatarak, elde edilen başarının takımı mutlu ettiğini dile getirdi.

Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
18:00 Galatasaray, Brugge maçı hazırlıklarını tamamladı
17:52 Adana Demirspor'un sportif başdanışmanı Cüneyt Dumlupınar oldu
17:50 Galatasaray, Club Brugge maçına hazır (FOTOĞRAFLAR)
17:38 Galatasaray-Club Brugge maçına doğru
17:36 Galatasaray, Brugge maçı hazırlıklarını tamamladı
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:11 Ömer Bayram iddialı konuştu: Sahada basmadık yer bırakmayacağız
17:09 Terim açıkladı! Ryan Babel, Club Brugge maçında forma giyemeyecek
16:01 Arda Turan ev sahibiyle mahkemelik oluyor!
15:18 Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:48 Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:07:23