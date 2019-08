- Curling Milli Takımı kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor

- Curling Milli Takımı kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyorERZURUM - Curling Milli Takımı ikinci kamp etabı çalışmalarını 65 sporcusuyla Erzurum'da sürdürüyor. Curling A Milli Takım Antrenörü Ahmet Çelik, milli takım olarak ikinci etap kampı çalışmalarını Erzurum'da sürdürdüklerini belirterek, "Biz ilk aşamada antrenmanlarımıza yaz kampı kapsamında Zonguldak'ta başladık. İkinci ayak olarak Erzurum'da kampımız devam ediyor. 65 sporcu, 7 antrenör ve 3 tane kondisyoner ile birlikte kampta çalışıyoruz. Geniş bir kadroyla çalışıyoruz, bunun içerisinde A Milli Takım kadromuz var, A Milli Takımımızın aday kadrosu, Genç Milli Takımımız, Mix adı altında iki kadın iki erkek takımımız ve Youth (Gençlik) takımımız var. Bu şekilde geniş kapsamlı çalışıyoruz. Kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılığa yönelik çalışmalarımız var" dedi.Kurban bayramından sonra ise buz antrenmanlarına başlayacaklarını dile getiren Çelik, "Eylül ayında ise turnuvalarımız devam edecek ve Ekim ayından itibaren Uluslararası Şampiyonlarımız başlayacak. Şuanda iyiyiz, teknik ekibimizle birlikte sporcularımızı tek tek inceleme ve görmeye çalışıyoruz. En iyi performans göstereni ise takıma almaya gayret göstereceğiz. Mix adını verdiğimiz kadromuz geçtiğimiz sezon dünya çapında çeyrek final gördü ve bu sene amacımız daha iyi başarı elde etmek. Kasım ayında ise A Milli Takımımız erkelerde Avrupa Şampiyonasına gideceğiz. Aralık ayında Genç Milli Takımımızın Dünya Şampiyonası B klasmanı var. Son olarak Ocak ayında Youth (Gençlik) Takımımız Youth Olympic Game Şampiyonasına gidecek" diye konuştu.Karabulut: "Hedefimiz A grubuna yükselmek"Curling Milli Takım oyuncusu Oğuzhan Karabulut ise açıklamasında "Önümüzde İskoçya'da düzenlenecek olan Mix dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Kamp çok sıkı çalışmaları içerisinde devam ediyor. Kondisyonlarımız çok iyi, güzel bir şekilde gidiyor" dedi. Curling Milli Takım oyuncusu Dilşad Yıldız ise "Önümüzdeki turnuvalar için hazırlanıyoruz. Güzel bir şekilde devam ediyor. Turnuvalara kadar bu şekilde sıkı çalışacağız. Hedefimiz kasım ayındaki turnuvada B grubundan A grubuna yükselmek. Eylül ayında'da ilk üçe girmek. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.Curling Milli Takımı Kamp Müdürü Zafer Ala; "Federasyon başkanımızın ve yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla üç etapta düzenlenen Yüksek İrtifa Kampı, Deniz Kampı ve Buz Kampımızla devam edeceğiz. Burayı tercih etmemizin sebebi yüksek rakım olduğu için ve sporcularımız için faydalı olacağını düşündüğümüz için tercih ettik. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Erzurum Genç ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e de bu imkanları sağladıkları için teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılı olacağız" dedi.Milli Takım Kondisyoneri Göktuğ Mugan; "Erzurum'da Curling takımının sezon öncesi hazırlık kampını yürütüyoruz. Burada Curling'e yönelik kondisyon özelliklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Müsabakalarda oyuncuların ihtiyaç duyacağı özellikleri bu antrenmanda destekliyoruz. Oyuncu sayımız şu an yüksek ama git gide azalacak. Önümüzdeki Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına en iyi şekilde hazırlanmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.Curling 'in Türkiye'de yeni bir branşın olduğunu aktaran Mugan; "Curling 'in Türkiye'de 9-10 yıllık bir geçmişi ama bu kısa döneme rağmen Avrupa'da iyi dereceleri olan bir takım. Uluslararası ülkelerin standartlarına ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.