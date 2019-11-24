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Curling Milli Takımı yurda döndü

İsveç'in Helsingborg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda final mücadelesinde İtalya'ya 5-2 mağlup olarak gümüş madalya kazanan Curling Kadın Milli Takımı ve turnuvayı dördüncülükle tamamlayan Curling Erkek Milli Takımı yurda döndü.

24.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:06Curling Milli Takımı yurda döndü

İsveç'in Helsingborg kentinde gerçekleştirilen Şampiyonası'nda final mücadelesinde İtalya'ya 5-2 mağlup olarak gümüş madalya kazanan Curling Kadın Milli Takımı ve turnuvayı dördüncülükle tamamlayan Curling Erkek Milli Takımı yurda döndü.

İsveç'te düzenlenen şampiyonada gümüş madalya kazanarak B klasmanından A klasmanına yükselen Curling Kadın Milli Takımı ve bronz madalya maçında Polonya'ya 10-5 yenilerek 4'üncülükte kalan Curling Erkek Milli Takımı. tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

"ÇOK ZORLU BİR KITADA YARIŞIYORUZ"

Milli takım olarak büyük mücadele örneği sergilediklerini ifade eden Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, "Bu turnuvaya yaklaşık 6 ay önce hazırlanmaya başladık. Milli sporcularımız büyük özveri göstererek bu başarı elde edildi. Dünyanın en iyi curling ülkeleri Avrupa'da var. Çok zorlu bir kıtada yarışıyoruz. Rakiplerimiz 40-50 yıldır hatta bazıları 100 yıldır bu sporu yapmakta. Bizim geçmişimiz 10 yıl ama ciddi yıldır 4 yıldır bu alanda mücadele ediyoruz. Sporcularımız mesafeyi çok kısa bir zamanda kapattı. En büyük hedefimiz olimpiyatlara katılmaktır" dedi.

Curling Kadın Milli Takım Antrenörü Sadık Topaloğlu ise şunları söyledi: "1511 yılından beri bu spor dalı var ama Türkiye'nin bu sporla tanışması 10 yıla dayanıyor. Erzurum'da bu branşımız başladı. Günden güne yıldan yıla sporcu sayımız artmakta. En son katıldığımız turnuvada kadın milli takımımız 2'nci, erkek milli takımımız ise 4'üncü oldu. Tek bir amacımız var olimpiyatlarda Türkiye Curling milli takımı olarak yerimizi almak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Açıklamalar

Millilerin havalimanından görüntüleri

Genel detaylar



Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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