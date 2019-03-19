Curlingçiler Zaferle Dönüyor

Polonya
'da yapılan Uluslararası Curling Turnuvasında Türkiye
ikinci oldu.
Türkiye Curlingte yine büyük bir başarıya daha imza attı. 15-17 Mart 2019 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen Uluslararası Curling Turnuvasında Türkiye ikinci olarak gümüş kupa kazandı. Kafile Başkanı Yusuf Sadri Kishalı ile Antrenör Ahmet Çelik
yönetiminde Polonya'ya giden Ay-yıldızlı ekip ikinci olarak turnuvayı gümüş kupa ile tamamladı.
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ile Başkan Vekili Ahmet Çelebi
, Polonya'da yapılan Uluslararası Curling Turnuvasında ikinci olan takımı tebrik ederek, millilere bundan sonraki müsabakalarda başarı diledi. - ERZURUM
Türkiye, Polonya, Spor
Kaynak: İHA