NBA'de Curry'nin 36 Sayısı Warriors'a Galibiyeti Getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Sacramento Kings'i 125-123 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 36 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği mücadelede Sacramento Kings'i 125-123 yenerek, bu sezon 42. galibiyetini aldı.
DURANT'TEN 28 SAYI
Kevin Durant'ın 28 sayı ürettiği Warriors'ta DeMarcus Cousins 17 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.
Kings'te ise Marvin Bagley 28 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 18 sayıyla oynadı.
Sacramento Kings, Spor
Kaynak: AA