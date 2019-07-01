Curse Of The Nun Filmi

Genç
Anna problemlerinden kurtulmak ve yeni bir başlangıç yapmak için taşınmaya karar verir. Ancak yeni evine taşınmaya karar verdiği gün, işler planlandığından farklı gidecektir. Anna'nın gitmesini istemeyen Rahibe Catherine'in ruhu, Anna'yı ele geçirmek için her şeyi yapacaktır. Anna hayatı için, merhamet bilmeyen kötü ruha karşı savaşmak zorundadır. Yönetmen :
Aaron MirtesSenaryo:
Aaron MirtesOyuncular:
Lacy Hartselle, Kate Kilcoyne, Rae Hunt, Jonathan Everett, Aaron Mirtes, Brad Belemjian, Alice Raver, Cale Adcock, Michael T. FlynnFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Curse of the NunYapımcı Firma:
High Octane PicturesYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
80 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
30.08.2019 Curse of the Nun Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.