Çürük Narenciye Yığınının Altında Kalarak Yaralandı

Adana
'da kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin altında kalan 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Halil Yeloğlu, arkadaşlarıyla merkez Yüreğir
ilçesi Akdeniz
Mahallesi'nde kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin bulunduğu plastik kasaları toplamaya çalıştığı sırada yığının altında kaldı.
Yeloğlu'nun arkadaşları, kamyon şoförü Selahattin Muhacir ve çevredekilerle arama çalışması başlattı.
Çabalar yeterli olmayınca durum polis, 112 Acil Servis
ve Can-Kur ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, elleri ve küreklerle yaptıkları aramalar sonucu Yeloğlu'na yığının içinde ulaştı.
Bilinci kapalı halde çıkartılan çocuk, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Kamyon şoförü Muhacir, gazetecilere yaptığı açıklamada, atığı döktüğü sırada çocukların ve gençlerin plastik kasaları toplamak için aracın çevresinde yoğunlaştığını belirterek, "Onları uyardım ama uzaklaşmadılar. Daha sonra bir kişinin atığın altında kaldığını söylediler. Biz de aramaya başladık." dedi.
Muhacir, ifadesinin alınması için Köprübaşı Polis
Merkezi Amirliğine götürüldü.
Adana
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:34