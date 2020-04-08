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Çürük raporu verilen minarenin külahı fırtınaya dayanamadı

Çürük raporu verilen minarenin külahı fırtınaya dayanamadı Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağıfındıklı köyünde etkili olan fırtına, caminin minarenin külahını yıktı.

08.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:57
Çürük raporu verilen minarenin külahı fırtınaya dayanamadı
ÇORUM - Çorum 'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağıfındıklı köyünde etkili olan fırtına, caminin minarenin külahını yıktı.
Edinilen bilgilere göre, Aşağıfındıklı köyünde 1987 yılında yapılan köy camisine ait minarenin külahı, şiddetli fırtınaya dayanamayıp yan tarafında bulunan bir evin yanına düştü.
O anları anlatan ev sahibi Mehmet Bezeniroğlu, "Dün akşam 21.00 sıralarında evimiz de kandil programı izlerken aniden bomba gibi patlayan bir sese duyduk. O anda ne yapacağımızı bilemedik. Hemen dışarıya çıktık. Camimizin imamı bizi komşumuza götürdü. Korktuğumuz için geceyi komşumuz da geçirmek zorunda kaldık" dedi.
'Minareye çürük raporu verilmiş'
"2009 yılında köyümüz de bulunan camimizin minaresinin külahı çürük raporu verildi" diyen Bezeniroğlu, "Yaptığımız girişimler sonucunda hiçbir şey yapılmadı. Sadece gelip, çürük raporu düzenleyip gittiler. Bu zamana kadar da hiç kimse bu camimizin minaresi ile ilgilenmedi. Dün akşam köyümüz de çıkan şiddetli fırtına da bu minarenin külahı evimize denk gelseydi o zaman ne olacaktı" diyerek sitem etti. Çürük raporu verilen minarenin külahı fırtınaya dayanamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa
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