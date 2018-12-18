Çürüyen Ahşap Telefon Direği Yola Devrildi

Kaynak: DHA

SİVAS'ta zaman içerisinde çürüyen ahşap telefon direği, yol ortasına devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.Olay, öğlen saatlerinde Yenidoğan Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. Üzerinde telefon ve internet kablolarının bulunduğu ahşap direk, yağışların da etkisiyle yol ortasına devrildi. Olay sırasında sokakta kimse olmaması olası bir can kaybını önledi.Direğin bağlı olduğu kablolar yere sarktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, firma yetkililerine haber vererek direğin kaldırılması için çalışma başlattı.- Sivas