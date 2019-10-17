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Çürüyen motosikletler ekonomiye kazandırılıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çeşitli nedenlerle trafikten men edilen ve sahipleri tarafından alınmayarak yediemin otoparkında çürümeye terk edilen motosikletler geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılıyor.

17.10.2019 16:02Çürüyen motosikletler ekonomiye kazandırılıyor
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çeşitli nedenlerle trafikten men edilen ve sahipleri tarafından alınmayarak yediemin otoparkında çürümeye terk edilen motosikletler geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılıyor.
Kırıkhan ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden eksiklikleri olması nedeniyle trafikten men edilerek muhafaza altına alınan yaklaşık 2 bin motosiklet, sahipleri tarafından teslim alınmadığı için hurdaya ayırdı.
Milli Emlak Şefliği tarafından ekonomiye tekrar kazandırılması için yapılan çalışmada vinç yardımıyla parçalanarak kamyonlara yüklenen motosikletler Makine Kimya Enstitüsü'ne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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