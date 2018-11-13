Cüsiad'dan Sivas İşgem'e Ziyaret

13 Kasım 2018 Salı 12:12



13 Kasım 2018 Salı 12:12

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal ve Geleceğin İş Adamları Topluluğu (CÜSİAD) öğrencileri Sivas İş Geliştirme Merkezi'ni (İŞGEM) ziyaret etti.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi-sanayi iş birliğinin artırılması, sürekliliğinin sağlanması ve öğrencilere daha çok iş alanlarının tanıtılarak uygulamaların yerinde gösterilmesi amacıyla İŞGEM'e gezi düzenlendi.Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şimşir ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İlkay Noyan Yalman, öğrencilere rehberlik ederek, öğrencilere kuruluşları tanıtıp kuruluşların verdiği çeşitli destekler hakkında bilgi verdi.Sivas İŞGEM Genel Müdürü Nilgün Yakut, ziyarette kalkınma için öncelikli olan unsurun üretim olduğunu belirtti.Üretimin de fikir ve sermayenin buluşmasıyla ortaya çıktığını aktaran Yakut, "Üniversite-sanayi iş birliğinin lafta kalmaması bizim açımızdan çok hayati önem taşıyor. Bunu üniversite ve İŞGEM olarak el ele verip şekillendirmemiz lazım. Projeler ürünlere, süreçlere bir anlamda daha sonraki girişimcilik, iş hayatınıza rehber olmaya başlayacaktır. Ülkemiz açısından, Sivas açısından, bölgemiz açısından üretim şart. Kağıt üzerinde üretimin tanımından ziyade makine sesi, vidalar, prosesler, o tulumlarla işin içerisinde olmak hepimiz açısından gerçekten çok değerli bir süreç. Çünkü emekle sermayenin, makinenin birleşimi ürüne dönüşüyor." ifadelerini kullandı.Yakut, İŞGEM'in kuruluş amacından ve faaliyetlerinden de bahsederek, öğrencilere bilgi verdi.Dr. Öğretim Üyesi İlkay Noyan Yalman da İŞGEM'in girişimcilik için en önemli kaynak olduğunu ve İŞGEM'den en azami şekilde faydalanılması gerektiğini kaydetti.Ziyaret programı içerisinde çok sayıda iş yeri ve başarılı girişim ziyaret edildi.