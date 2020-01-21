Haberler » 3. Sayfa » Çuval içinde bulunan cesetle ilgili 4 tutuklama - Haberler

Çuval içinde bulunan cesetle ilgili 4 tutuklama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi çuval içerisinde işlettiği giyim mağazasının önüne bırakılan Tahir Çetin'in (41) olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

21.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:40Çuval içinde bulunan cesetle ilgili 4 tutuklama
'nin ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi çuval içerisinde işlettiği giyim mağazasının önüne bırakılan Tahir Çetin'in (41) olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 7 Ocak'ta kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Tahir Çetin'in cansız bedeni, 9 Ocak günü işlettiği giyim mağazasının önüne bırakılmış çuvalın içinde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - HAKKARİ

Tahir Çetin, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21.01.2020 15:54:21