HATAY'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin kıyısında çuvalda, telef olmuş 3 leylek bulundu.

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde Asi Nehri kıyısında Fırat Özçelik tarafından çuval içerisinde telef olmuş 3 leylek bulundu. Bölgenin leyleklerin geçiş yolu olduğunu belirten Özçelik, kaçak avcılar tarafından sürekli hedef alındıklarını ifade etti. Daha önce de aynı bölgeye yakın bir yerde köpeklerin öldürülüp çuvala konarak atıldığını söyleyen Özçelik, "Bölgede bir önlem alınması gerekiyor" dedi.İhbar üzerine güvenlik güçleri, telef olan leylekleri çuval içerisinde bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.