Cw Enerji, Ganalı Bir Solar Enerji Firması ile Direkt Satış Partnerliği Anlaşması İmzaladı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren güneş paneli üreticisi CW Enerji, yurt dışı yatırımları kapsamında yenilenebilir enerji sektöründe atılım yapan Gana ile direkt satış partnerliği anlaşması imzaladı.Güneşten elektrik üretim noktasında geliştirdiği teknolojileri Sudan, Fas, Irak, KKTC, Romanya, Almanya, Suriye, Etiyopya, Kıbrıs, İran, Sırbistan, Nijerya, Tunus, Fas, Kosova, Özbekistan, Kazablanka, Ürdün, Ukrayna, Arnavutluk ve Kazakistan'a ihraç eden CW Enerji, son olarak Gana'da faaliyet gösteren bir solar enerji firmasıyla güneş enerji paneli ve ekipmanlarının tedariki konusunda direkt satış partnerliği anlaşması imzaladı.6-8 Eylül 2018 tarihleri arasında Gana'da düzenlenen PowerElec Ghana Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Fuarı'na katılan CW Enerji'nin standını ziyaret ederek ikili görüşme gerçekleştiren Ganalı bir solar enerji firması, CW Enerji ile partnerlik kararı aldı. CW Enerji tarafından olumlu değerlendirilen kararın ardından, Ganalı firma yöneticisi Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji firması ile yenilenebilir enerji konusunda iş birliği yapmak için Antalya'ya geldi. İki firma arasında, CW Enerji tarafından üretimi gerçekleştirilen güneş panelleri ve güneş enerji ekipmanları tedariki konusunda direkt satış partnerliği anlaşması imzalandı.Anlaşma kapsamında CW Enerji, Gana'ya, Antalya'da üretimi gerçekleştirilen güneş panellerinin ve güneş enerji ekipmanlarının ihracatını gerçekleştirecek. Yeni fabrika yatırımları ile birlikte yıllık güneş paneli üretim kapasitesini 750 megavata çıkaran firma, ABD, Avrupa ve Afrika'da yeni pazarlara ürün satmayı hedefliyor.CW Enerji yöneticileri CW Enerji'yi bir dünya markası haline getirmek ve yabancı ülkelere yönelik projelerle Türkiye ekonomisini kalkındırmayı amaçladıklarını belirterek, "Afrika pazarı bizi heyecanlandırmaktadır. Bu bağlamda böylesine güçlü bir partner ile yaptığımız iş birliği anlaşmasının her iki ülke adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.