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Cyber Anadolu Projesi'nin ilk etabı Zonguldak'ta

Siber Güvenlik CTF Programı 'Cyber Anadolu Projesi'nin İlk Etabı Zonguldak'ta gerçekleşti.

17.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:01Cyber Anadolu Projesi'nin ilk etabı Zonguldak'ta
Siber Güvenlik CTF Programı 'Cyber Anadolu Projesi'nin İlk Etabı 'ta gerçekleşti.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin düzenlediği Siber Güvenlik CTF Programı Cyber Anadolu projesinin ilk etabı 12-15 2019 tarihleri arasında Zonguldak'ta gerçekleşti. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının ev sahipliğini yaptığı programda ön elemeyi geçen öğrencilere Fatih Coşkun, Mahir Yüksel, Furkan Danış tarafından 4 günlük siber güvenlik eğitimi verildi. Üniversite öğrencileri Sadican Üstün, Muhammed Sertkaya, Fatih Şensoy ve Efe Himmet Öztürk'den oluşan Karaelmas Siber Güvenlik Takımı, eğitimin son gününde Elazığ ile eş zamanlı düzenlenen CTF (Capture The Flag) yarışmasında Zonguldak'ı final etabında temsil etmek üzere skor tablosunda ilk dört sırada yer aldılar.

Siber Güvenlik Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çetiner, bireysel olarak yarışıp ilk dört kişinin takım olacağı bu yarışmayı dört kişilik Karaelmas takımının ilk dörde girerek Zonguldak'ı temsil edecek olmasının güzel bir başarı olduğunu belirtti ve ülkenin en önemli iki CTF yarışması olan Hack İstanbul ve STM yarışmalarındaki başarılarının tesadüfi olmadığını gösteren Karaelmas Siber Güvenlik Takımına Ankara'da yapılacak finalde başarılar diledi. Ayrıca birçok öğrencinin başka illerden de katılımın olduğu bu yarışmada üst sıraları domine etmelerinin fevkalade bir başarı olduğunu ifade eden Dr. Çetiner üniversite öğrencilerinin bu başarılarında eğitim ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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