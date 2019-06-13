Cyberpunk 2077 Ray Tracing teknolojisiyle geliyor

NVIDIA ve CD PROJEKT RED Geforce RTX'in Cyberpunk 2077'nin resmi teknoloji partneri olduğunu duyurdu. İki şirket gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini oyuna entegre etmek için birlikte çalışacak. Cyberpunk 2077, E3 2018'de 100'ün üzerinde ödül kazanırken, Gamespot da oyunu "son 10 yılın en fazla beklenen oyunlarından biri" olarak nitelendiriyor. Oyun CD PROJEKT RED'in çok beğenilen ve sayısız "Yılın Oyunu" ödülünü kazanan The Witcher 3: Wild Hunt'dan sonraki projesi olma özelliğini taşıyor. Diğer taraftan NVIDIA ve CD PROJEKT RED, 10 yıldan uzun bir süredir teknoloji konusunda işbirliği yapıyor.

"IŞIN İZLEME, GERÇEKÇİ GÖRSEL EFEKTLERİ SAĞLAYAN BİR TEKNİK"

NVIDIA Geforce Pazarlama Müdürü Matt Wuebbling: "Cyberpunk 2077 'First-Person' perspektifiyle, derinlemesine 'Role-Playing' deneyimiyle aynı zamanda hikâyesini anlatmak için karmaşık ve sürükleyici bir dünya yaratan son derece iddialı bir oyun. Bize göre Cyberpunk dünyası, ışın izleme teknolojisinin getirdiği gerçekçi ışıklandırma özelliğinden çok büyük oranda faydalanacak" dedi. Işın izleme, filmlere ultra gerçekçi görsel efektleri sağlayan gelişmiş bir grafik tekniğidir. NVIDIA GeForce RTX ekran kartları, ışın izlemeyi hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış bir işlemci çekirdeği içeriyor, böylece oyunlardaki görsel efektler gerçek zamanlı olarak elde edilebiliyor.

"CYBERPUNK 2077 AKSİYON-MACERA OYUNUDUR"

CD PROJEKT RED Stüdyo Müdürü Adam Badowski de, "Işın izleme, oyunda ışığın kalabalık bir şehir ortamında nasıl davrandığını gerçekçi bir şekilde canlandırmamızı sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde zaten son derece etkileyici olan oyunda yarattığımız mega şehre farklı bir derinlik ve dikeylik katmanı ekleyebileceğiz." diye konuştu. Cyberpunk 2077 güç ve sihir takıntılı karanlık bir şehirde, aksiyon-macera türünde bir açık-dünya oyunudur. Oyun, V adında ölümsüzlüğün anahtarı bir tür 'İmplant'ın peşinde olan bir paralı askerle oynanıyor. Karakterinizin siber yazılımını, yeteneklerini ve oyun stilini kişiselleştirebilir ve yaptığınız seçimlerin şekillendirdiği hikayenin ve dünyanın yaşandığı geniş bir şehri keşfedebilirsiniz.

Kaynak: DHA