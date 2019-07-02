02.07.2019 14:48
Haberler » Güncel » Haber

ÇYDD yönetimi Kazım Kurt'u ziyaret etti

ÇYDD yönetimi Kazım Kurt

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kurt'u son olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt 'u tebrik eden Akmen, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Ziyarette ÇYDD'nin gerçekleştirdiği çalışmaları ve projeleri Başkan Kazım Kurt'a anlatan ÇYDD Şube Başkanı Akmen, Odunpazarı Belediyesi'nin demokratik kitle örgütlerine, derneklere ve vakıflara her zaman destek olduğunu belirtti. Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinen Akmen, yeni dönemde de Odunpazarı Belediyesi ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Akmen ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. ÇYDD'nin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman ÇYDD'ye destek olacaklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler
Odunpazarı , Kazım Kurt , Eskişehir , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:06 Edirne'nin tarihi Tunca ve Meriç köprüleri restorasyona alınıyor
16:05 Yağışlarda ölenlerin sayısı 30'ü yükseldi
16:05 Almanya'daki yangında 600 hektarlık ormanlık alan yandı
16:05 Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak tatbikat
16:05 Hatay'da uyuşturucu operasyonu
16:05 Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında
16:05 OKÜ Akademik Teşvik ve Yükselme Ödül Töreni düzenlendi