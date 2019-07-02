02.07.2019 15:14
Haberler » Yaşam » Haber

ÇYDD yönetimi Kazım Kurt'u ziyaret etti

ÇYDD yönetimi Kazım Kurt

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri ile biraraya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt , Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri ile biraraya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Kazım Kurt 'u tebrik eden Akmen, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi. Ziyarette ÇYDD'nin gerçekleştirdiği çalışmaları ve projeleri Başkan Kazım Kurt 'a anlatan Şube Başkanı Akmen, Odunpazarı Belediyesi'nin demokratik kitle örgütlerine, derneklere ve vakıflara her zaman destek olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Şube Başkanı Akmen ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. ÇYDD'nin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman destek olacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği , Odunpazarı , Kazım Kurt , Eskişehir , Yaşam

Son Dakika Haberleri
15:26 Yorgun ve bitkin vaziyetteki ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti
15:21 Kars Valisi Öksüz, 40 öğrenciyi makamında ağırladı
15:21 Tenis kulübünden Başkan Ataç'a ziyaret
15:16 Ataç'tan Women In Power Porjesi'ne destek
15:14 Başkan Ataç zihinsel yetersizliği bulunan bireylerle buluştu
15:14 ÇYDD yönetimi Kazım Kurt'u ziyaret etti
15:13 Sığırlarda döl verimliliğin arttırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor