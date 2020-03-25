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CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa içerisinde sebze ve bakliyatların bulunduğu yardım kolilerini dağıttı.

25.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:35
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı
CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa içerisinde sebze ve bakliyatların bulunduğu yardım kolilerini dağıttı.
Türkiye 'de korona virüse karşı mücadele hızla devam ederken, alınan karar ile 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. CZN Burak olarak anılan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir de, yaşlı vatandaşların ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Restoranlarındaki 2,5 ton sebze ve 1 tona yakın bakliyatların vatandaşlara ulaştırılmasını isteyen CZN Burak ve ekibi, özenle gıda kolilerini hazırladı. Özdemir ve ekibi, ürünleri paketlere yerleştirirken virüse karşı dezenfekte etti.
Daha sonra ise hazırlanan yardım kolileri araçlara yüklenerek CZN Burak ve ekibi tarafından yüzlerce yaşlı vatandaşa dağıtıldı.Dağıtılan yardım kolileri, dışarıya çıkamayan vatandaşları sevindirdi. Görüntüler ise sosyal medyada da ilgi gördü.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel

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