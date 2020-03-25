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CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı

Instagram hesabından paylaştığı videolarla adını tüm Türkiye'ye duyuran 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü şef ve restoran sahibi Burak Özdemir, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa içerisinde sebze ve bakliyatların bulunduğu yardım kolilerini dağıttı.

25.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:18

Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele hızla devam ederken, alınan karar ile 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. CZN Burak olarak anılan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir de, yaşlı vatandaşların ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

2,5 TON SEBZE VE 1 TON BAKLİYAT YARDIMI YAPTI

Restoranlarındaki 2,5 ton sebze ve 1 tona yakın bakliyatların vatandaşlara ulaştırılmasını isteyen CZN Burak ve ekibi, özenle gıda kolilerini hazırladı. Özdemir ve ekibi, ürünleri paketlere yerleştirirken virüse karşı dezenfekte etti.

YÜZLERCE YAŞLIYA DAĞITILDI

Daha sonra ise hazırlanan yardım kolileri araçlara yüklenerek CZN Burak ve ekibi tarafından yüzlerce yaşlı vatandaşa dağıtıldı. Dağıtılan yardım kolileri, dışarıya çıkamayan vatandaşları sevindirdi. Görüntüler ise sosyal medyada da ilgi gördü.

CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Magazin

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CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı

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Yorumlar (3)
KEMAL:aslında gıda kolilerini ramazanı beklemeden şimdi hazırlasalar dağıtsalar daha iyi olur millet dışarı çıkamıyor
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.......:Bende çok gezen Buragi merak ediyorum. İyileşti mi
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BRAVO:Helal olsun
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