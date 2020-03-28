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CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu

Instagram, 340 milyon takipçisinin bulunduğu resmi hesabından çektiği yemek videolarıyla tanınan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in videosunu paylaştı. Özdemir, Instagram'ın paylaştığı ilk Türk oldu.

28.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:29

Büyük boyuttaki yemekleriyle kısa sürede fenomen ve sonrasında yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adını duyuran CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir, bir başarıya daha imza attı.

INSTAGRAM, CZN BURAK'I PAYLAŞTI

CZN Burak, koronavirüs salgını nedeniyle vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiriyor. Evinde de yemek yaptığı yaptığı videoları paylaşan Burak, Instagram 'da da bir başarıya ulaştı. Evinin salonunda yemek yapan Özdemir, Instagram'ın 340 milyon takipçisinin olduğu resmi hesabından videosu paylaşılan ilk Türk oldu.

Instagram'da 15 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, Instagram'ın kendisini paylaştığı gönderi kendi sayfasında paylaşarak teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu

2,5 TON SEBZE VE 1 TON BAKLİYAT YARDIMI YAPTI

Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele hızla devam ederken, alınan karar ile 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. CZN Burak olarak anılan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir de, yaşlı vatandaşların ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu

Restoranlarındaki 2,5 ton sebze ve 1 tona yakın bakliyatların vatandaşlara ulaştırılmasını isteyen CZN Burak ve ekibi, özenle gıda kolilerini hazırladı. Özdemir ve ekibi, ürünleri paketlere yerleştirirken virüse karşı dezenfekte etti. Fenomen daha sonra ekibiyle birlikte hazırladıkları kolileri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

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CZN Burak, Instagram’ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
Etiketler: Muhammed Burak, Instagram, Magazin

Haberin Videosu :

Fenomen CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu

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Haberler ›› Magazin ››CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu - Magazin
Yorumlar (2)
KASIMPAŞALI:İŞİN GÜCÜN REKLAM
Cevap Yaz 5 2
GERÇEKLER:adam reklam da olsa hayır yapıyor siz kasımpaşalılar böylesiniz anca laf icraat yok siz de yardım yapın sizin de rekalmınız olsun. . .
2 6

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