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'Czn Burak'tan "Annesi tutuklandı" iddialarına yanıt: Karalama yapmaya çalışıyorlar

Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 3 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında "Czn Burak" ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesinin olduğu da öne sürüldü. Özdemir, yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.

10.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:08

Çapa Tıp Fakültesi'nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği iddia edilen doktorlara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında ünlü Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın da bulunduğu 3 kişinin tutuklandığı öne sürüldü.

'CZN BURAK'TAN İDDİALARA YALANLAMA

Tutuklananlar arasında 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesinin de olduğu öne sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili Özdemir'den jet bir açıklama geldi.

"ANNEM EV HANIMI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıp annesinin doktorlara rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığını yalanlayan Burak Özdemir, şunları yazdı: ''Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum. Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

"KİMSENİN HAKKINI YEMEDİM"

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim.Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı. Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum.Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim.''

İşte Özdemir'in o açıklaması;

'Czn Burak'tan

Çapa Tıp Fakültesi, Fatih, 3. Sayfa, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (17)
YETER BE.NEDİR BU.:biri şu CZN nin anlamını açarsa çok memnun olucam arkadaşlar.
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KİMM:ANLAMI YOK BOŞ ADAM BOŞ HABER İŞTE YEMEKÇİ BURAK
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RAHATSIZ ADAM:yetti be
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LEDA:Ne reklam yaptınız bee
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ESRA:Bu yaşında bu kadar hayırsever genç iş adamı ile ilgili kendi ile ilgisi olmayan bir haberde adına yer verilmesi , bu olayın onunla ilişkilendirilmesi art niyetli bir yaklaşımdır.
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5 2
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HAKAN:iki adet bedava reklami oldu , Bunun profesyonel yönden reklam degerini cok merak ediyorum . Kafa calisiyor masallah.
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4 6
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GEBZE:pardon sizin bu adamla derdiniz ne?
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19 2
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KEREM:Lan primciler arkadaşlar bu haber yalandır czn burak instagramdan gerekli açıklmayı yaptı bunlara inanmayınız
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MERYEM:Boş yapma haber doğru. Açıklama yalan.
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AYKUT:adamın yaptığı her yemek american hastahanelerinde ameliyat bedeline denk ne ihtiyacı var çapada ameliyat olmaya ?
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