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CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

CZN Burak lakaplı fenomen Burak Özdemir, kendi mekanında çalışan garsonlar arasında yaşanan kavganın cinayetle bittiği yönündeki haberleri yalanladı. Instagram hesabından açıklama yapan Özdemir, "Karalama ve prim amaçlı bir haberdir" dedi.

06.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:37

Yaptığı yemeklerin videosunu paylaşarak sosyal medyada fenomen haline gelen "CZN Burak" lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in Levent'teki restoranında garsonlar arasında tartışma çıktığı ve dışarıya taşınan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Haberlerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen iddiaları yalanladı.

MEKANINDA KAVGA ÇIKTIĞI SÖYLENDİ

Sabah'ta yer alan haberde: CZN Burak'ın Levent'teki şubesinde çalışan iki garsonun servis açma konusunda tartışma yaşadığı ve mekan dışına taşan kavgada bir çalışanın silahla vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.

KAVGA HABERLERİNİ YALANLADI

Mekanı ve çalışanlarıyla ilgili çıkan haberlerin hızla yayıldığını gören genç fenomenden ilk açıklama geldi. Kişisel hesabından paylaşım yapan Burak Özdemir, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Hakkımızda başlık cümlesi ile sadece dikkatleri çekmek için bahsedilen gazete haberi bir sene öncesinde işletmemiz ile alakasız Levent metrosu önünde yaşanmış bir olaydır. Karalama ve prim amaçlı bu haberin şahsımla ve işletmemiz ile hiçbir ilgisi yoktur."

Fenomen CZN BurakFenomen CZN Burak'ın restoranında başlayan kavgada bir garson hayatını kaybetti

CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Instagram, kavga, prim, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
MURO:Bu adam hakkında daha öncede öldü haberi yayıldı, şimdi de cinayet haberleri vardı çok iyi bir insan yardımlarını takip ediyoruz yolun açık olsun arkadaşım. Unutma ki yüksekte yer tutunanlar alçaktakıler kadar ehemmiyetli değildir.
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LEDA:Aman ismin kirlenmesin. . . .
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BUZZY:Bir kaç gundur basında bu çocuğun haberleri dolaşıyo ben ilk defa gördüm bunu benim cahilliğim de olabilir de fenomen diye bir kavram uretildi neyin fenomeni ne yapmış evereste mi tırmanmış kitapları en çok satılan mı olmuş binlerce bestesimi var dangul dungul tipler çıkıyor ortaya al sana fenomen
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PAŞALI:Ülkemizde yaşanan kabahatleri 2020 de aramayalım, 2002 de arayalım.
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CGOKTURK:o paraların nereye gıttıgını bi düşün bence orayamı gıttı
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KABAKÇI:Kabak tadı vermeye başladı CZN mi ne karın ağrısıysa . .
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BEYİN VAR:deprem bölgesinde depremzedelere 100 milyonu geçkin yardım toplandı ama hala yardım kolisi dağıtılıyo o kadar para hiç bir işe yaramazmı ya???
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FTH:bi sen eksiktin
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DÜRÜM OLSADA YESEK:tontiş seniiii . . bizde anladık nedenini
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