18.07.2019 14:54
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İstanbul D-100 Karayolu'nda çökme! Ankara yönü trafiğe kapatıldı

D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkii'ndeki çökme nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirilirken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı tespit edildi.

İstanbul D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen çökme nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.

D-100 Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması nedeniyle yolda küçük çapta çökme oluştu. Yola da su sızarken olay yerine ekipler gönderildi. İlk incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi.

2 ŞERİT TRAFİĞE AÇILDI

Çökme ve su sızıntısının meydana geldiği alan iş makinesiyle kazılırken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine diğer 2 şerit trafiğe açıldı. Çökmenin olduğu şeritte ekiplerin çalışması devam ediyor.

Trafiğe kapatılan bölgeden görüntüler;

İstanbul D-100 Karayolu'nda çökme! Ankara yönü trafiğe kapatıldı
Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Ankara, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (9)
.........................: şi ehline değil, yandaşa verilen ihaleden kaynaklanıyor. Eeeee yol yaptik köprü yaptik aktroller kaymağını yesinler reziller
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3 1
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İLLETYUS: Karabatak takımı sahneye inmiş yine
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ADINIZI YAZIN: ana arterler ibb sorumluluğundadır. Oy verdiğiniz chp yönetimi kendini tekrarlıyordur. . . .
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2 6
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BU KADAR SAF OLUNMAZ: Mal kardeşim o yolu chp mi yaptı da çöküntünün sebebi o olsun.
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0 0
URFALİ: Eeeee yol yaptik köprü yaptik bu kadarida oalcakk ne olmuş yani bir kaç kişi ölmüşse
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2 9
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ADINIZI YAZIN: İşi ehline değil, yandaşa verilen ihaleden kaynaklanıyor.
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....: aynenn aktrollerr yapmıişlar
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4 2
FİNANS KURULUŞ: NE ALAKASI VAR ARKADAŞ YOL YANİ ÇÖKEMEZ Mİ BÖYLE BİR OLAY YAŞANAMAZ MI HERGÜN ÇÖKEN BİR YOL OLSA DEDİĞİN DE HAKLISIN DİYECEĞİM DE YORUM YAPMAK İÇİN YAPMIŞSIN BOŞ YAPMIŞSIN
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6 2
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