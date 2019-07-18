İstanbul D-100 Karayolu'nda çökme! Ankara yönü trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen çökme nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.
D-100 Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması nedeniyle yolda küçük çapta çökme oluştu. Yola da su sızarken olay yerine ekipler gönderildi. İlk incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi.
2 ŞERİT TRAFİĞE AÇILDI
Çökme ve su sızıntısının meydana geldiği alan iş makinesiyle kazılırken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine diğer 2 şerit trafiğe açıldı. Çökmenin olduğu şeritte ekiplerin çalışması devam ediyor.
Trafiğe kapatılan bölgeden görüntüler;