18.07.2019 15:21
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D-100 çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı (2)

D-100 çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı (2)

100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması sonucu yolda çökme oluştu.

D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması sonucu yolda çökme oluştu. Sızan su ve çökme nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.
D-100 Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması nedeniyle yolda küçük çapta çökme oluştu. Yola da su sızarken olay yerine ekipler gönderildi. İlk incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi.  Çökme ve su sızıntısının meydana geldiği alan iş makinesiyle kazılırken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine diğer 2 şerit trafiğe açıldı. Çökmenin olduğu şeritte ekiplerin çalışması devam ediyor.


Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Ankara, Güncel

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