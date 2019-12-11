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D-100'da seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 Karayolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

11.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:07D-100'da seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu
'nin ilçesinde D-100 Karayolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Köseköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Bülent Özdemir idaresindeki 41 YN 629 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarında durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dorsenin tekerleklerinin bulunduğu kısımda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yangının balataların ısınmasından dolayı kaynaklandığı belirlendi. - KOCAELİ

D-100 Karayolu, Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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