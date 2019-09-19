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D-100 'de 4 araç kaza yaptı;  trafikte yoğunluk oluştu

Bakırköy D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

19.09.2019 12:45D-100 'de 4 araç kaza yaptı;  trafikte yoğunluk oluştu

Bakırköy D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza Bakırköy D-100 Karayolu Çobançeşme mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil önünde seyreden araca arkadan çarpınca zincirleme trafik kazası meydana geldi. Minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, D-100 Karayolu Şirinevler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.  Araçların kaldırılması için bir süre trafiğe de kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.


- İstanbul

D-100 Karayolu, Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA

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