Haberler » Güncel » D-100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Haber

D-100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Edirne istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

25.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:02D-100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerine dışarı attı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bir görgü tanığı, "Araçtan alevler yükselmeye  başladı. İtfaiyeye  haber verdik. Trafik yoğunluğu yaşandı" dedi. Yanan aracın söndürülmesi ve çekici ile kaldırılmasısın ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

-------------

-Alev alev yanan araç

-Oluşan trafik

-İtfaiyenin söndürmesi

-Vatandaş röp.

-Genel ve detaylar



Edirne, Araç, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
09:03  25 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
01:00  25 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
25.02.2020 09:29:09