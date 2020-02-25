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D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHAD-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Edirne istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

25.02.2020 08:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:13
Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA
D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerine dışarı attı.
Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bir görgü tanığı, "Araçtan alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeye verdik. Trafik yoğunluğu yaşandı" dedi. Yanan aracın söndürülmesi ve çekici ile kaldırılmasısın ardından trafik normale döndü.
D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu

Edirne, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


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