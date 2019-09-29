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D-100'de başıboş kamyon lastiği paniği

Haber-Kamera: İstanbul DHA D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde bir kamyondan fırlayan tekerlek paniğe neden oldu.

29.09.2019 10:06D-100'de başıboş kamyon lastiği paniği

Haber-Kamera: İstanbul DHA
D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde bir kamyondan fırlayan tekerlek paniğe neden oldu. Tekerleğin yolda tehlikeli biçimde hızla ilerlediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Lastik bir süre yolun ortasında ilerledikten sonra bariyerlere çarpıp hızı kesildi. Olay sırasında şans eseri bir kaza yaşanmazken o anları yolda ilerleyen otomobildeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntü dökümü:
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(CEP TELEFONU KAMERASI)
-Lastiğin yolda hızla ilerlemesi
-Lastiğin bariyere paralel ilerlemesi
-Görüntüyü çekenlerin konuşması
-Genel ve detaylar




D-100 Karayolu, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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