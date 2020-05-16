D-100'DE FİLM GİBİ KOVALAMACA; HAVAYA ATEŞ AÇAN TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Lüks otomobille kaçan şüpheliler ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandıYolu kesen polis, havaya ateş açtı.

16.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:50
Lüks otomobille kaçan şüpheliler ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı
Yolu kesen polis, havaya ateş açtı.
Film sahnelerini aratmayan o anlar kameraya yansıdı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te kaçmaya başlayan lüks otomobildeki şüpheliler, nefes kesen kovalamacanın ardından D-100 Karayolu'nda yol kesilip havaya ateş açılarak durduruldu.
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Fatih, Vatan Caddesi'nde Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılan lüks otomobil, polis ekiplerini alarma geçirdi. Polis ekipleri de aracın ilerlediği güzergahta önlem aldı. Polisin 'dur' ikazlarına aldırmayan ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil durmayarak yoluna devam etti.
POLİS, D-100 KARAYOLUNDA ÖNLEM ALDI
Bir süre polisin kovaladığı otomobil D-100 Karayolu'na çıkarak Edirne istikametinde ilerledi. Bölge trafik polisleri de şüpheli aracı görünce peşine takıldı. Bu sırada aynı güzergahta önlem alan polis ekipleri Sefaköy rampasında yolu kesti. Şüphelilerin bulunduğu araç trafiğe takılınca sürücü otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Trafik polisleri de kaçan sürücünün durması için havaya uyarı ateşi açtı. Polislerden biri sürücünün peşinden koşarak yakalarken diğer polis ise otomobilin içindeki ikinci şüpheliyi yakaladı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.
ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Polisin ilk incelemesinde aracı kullanan şüphelinin Batuhan E. (20) olduğu, yanındaki arkadaşının ise Yakup Y. olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı GBT sorgusunda şüphelilerin önceden bir polisin evine hırsızlık amaçlı girdikleri ve evden polise ait silahı çaldıkları, 20 ayrı hırsızlık suçundan daha kayıtlarının olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin cinayete teşebbüs ile adam yaralamadan arandıkları da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.
KOVALAMACA ANLARI KASK KAMERASINDA
Polisin kaçan şüphelileri kovalamaca anları, kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaçan otomobilin diğer araçları hızla geçtiği, polis aracının da arkasından ilerlediği görülüyor. Görüntülerin devamında, şüpheli aracın trafiğe takıldığı, sürücünün ise araçtan inerek yaya olarak kaçtığı görülüyor. Trafik polisleri de kaçan sürücünün arkasından koşarken havaya bir kaç kez uyarı ateşi açıyor. Bir polis ise araçta bulunan diğer şüphelinin otomobilden inmesi için uyarılarda bulunuyor. Otomobildeki şüpheli ise araçtan inerek polise teslim oluyor. Polisten kaçan şüpheli sürücü ise bir süre sonra yakalanarak olay yerine getiriliyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor. D-100’DE FİLM GİBİ KOVALAMACA; HAVAYA ATEŞ AÇAN TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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