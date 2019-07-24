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D-100'de kaza: 5 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

24.07.2019 11:11 D-100'de kaza: 5 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada, İstanbul'dan Erzincan istikametine gitmekte olan L. K. yönetimindeki 34 NF 0958 otomobil Sivas'ın Suşehri ilçesi Beydeğirmeni köyü yakınlarında E.A. yönetiminde ki 34 BAE 476 araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 34 NF 0958 plakalı aracın içerisinde bulunan Şoför L. K. 34 BAE 476 Plakalı aracın içerisinde bulunan Şoför E. A. (28) Ö.R E. (44) H. E. (66) Y. A. (47) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ise Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan L. K. (33) ve H. E. (66) Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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