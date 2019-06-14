14.06.2019 11:54
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D-100'de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

D-100

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda tırın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda tırın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 karayolu Bekirpaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 63 F 1954 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkartılan yaralı sürücü M.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonucu bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kaza yapan tırın yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya, Erenler, 3. Sayfa

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