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D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı

İstanbul Mecidiyeöy D-100 Karayolu'nda kucağına aldığı çocuğuyla birlikte araç kullanan sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı.

12.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:18

Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Levent'ten yönüne seyir halinde olan bir araç sürücüsü kucağındaki çocukla uzun süre ilerledi. Öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu yolda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi.

HERKESİN CANINI HİÇE SAYDI

Zaman zaman şerit değiştiren bu sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı

D-100 Karayolu, Çağlayan, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
HEKİMOĞLU:Bu gibi mahlukları trafikte her zaman görüyorum. Yazıktır.
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SİVASLI İBOCAN:Cahil babanın cahilliği, çocuğu mutlu edeyim derken çarpmış olsa önce evladını öldürecek, sonra ah çekecekti. . .
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İNSAN.:eğitim şart
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EĞİTİM KÜLTÜR.:kültür de.
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RONAL DİNO:Görmemişin bir oğlu olmuş
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