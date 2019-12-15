Haberler » Güncel » D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber

D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

100 Karayolu Edirnekapı geçişinde panelvan minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

15.12.2019 06:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 06:36D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
EYÜPSULTAN D-100 Karayolu Edirnekapı geçişinde panelvan minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan D-100 Karayolu Edirnekapı geçişinde bir panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik  kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Edirnekapı geçişi Çağlayan istikametinde 05: 30 sıralarında meydana geldi. Ramil Baghirov idaresindeki 34 VS 6714 plakalı panelvan, Çağlayan istikametine gitmekte olan Cengiz Büyük idaresindeki 34 PE 3428 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve panelvan çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis  kazayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:30 D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber
07:29 TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü - Haber
07:28 Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli güvenlik güçlerini alarma geçirdi - Haber
07:00 Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti - Haber
06:36 Panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
21:02 Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Haber
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Haber
15.12.2019 08:00:54