09 Mart 2019, 13:54
»»

D-100'de Taksi Takla Attı

D-100

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA-D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı.

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA- D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı.  D-100 Karayolu Kadıköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otomobilin arkadan çarptığı taksi takla atarak ters döndü.

Kazada müşterinin olmadığı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu. Ters dönen taksinin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kadıköy, D-100 Karayolu, Güncel
Kaynak: DHA