D-100'de Taksi Takla Attı

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA- D-100 Karayolu Kadıköy
mevkiinde kaza yapan taksi takla attı. D-100 Karayolu Kadıköy
mevkii Ankara
istikametinde meydana geldi. Bir otomobilin arkadan çarptığı taksi takla atarak ters döndü.
Kazada müşterinin olmadığı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu. Ters dönen taksinin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kadıköy, D-100 Karayolu, Güncel
Kaynak: DHA