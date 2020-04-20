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D 100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk mesai gününde D 100 karayolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

20.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 21.04.2020 03:42
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk mesai gününde D 100 karayolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul 'un da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Yasağın ardından 2 günlük kısıtlama bugün gece saat 00.00'da sona erdi. Haftanın ilk mesai günü akşam saatlerinde D 100 karayolunun Avcılar'dan Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. D 100’DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, İstanbul, Güncel
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