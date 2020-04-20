D 100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk mesai gününde D 100 karayolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
20.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 21.04.2020 03:42
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul 'un da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Yasağın ardından 2 günlük kısıtlama bugün gece saat 00.00'da sona erdi. Haftanın ilk mesai günü akşam saatlerinde D 100 karayolunun Avcılar'dan Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, İstanbul, Güncel