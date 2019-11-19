Haberler » Güncel » D-100'de zincirleme trafik kazası 2 yaralı - Haber

D-100'de zincirleme trafik kazası 2 yaralı

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAAtaşehir D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, zincirleme kazaya neden oldu.

19.11.2019 21:29 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:32
Gamze ŞİMŞEK DHA
Ataşehir D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada iki kişi yaralanırken kaza nedeniyle D-100 Karayolu istikametinde yoğun trafik oluştu.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Yeni Sahra D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Mertcan Kaya'nın kullandığı 34 R 0028 plakalı cip, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde ilerleyen araçlara çarptıktan sonra havalanıp bir buçuk metre aralığındaki iki beton bariyerin arasına girdi. Arkasında ilerleyen Hasan Basri Karakuş'un kullandığı 34 BJT 326 plakalı otomobil de kazanın etkisiyle bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan cip sürücüsü Mertcan Kaya olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü Hasan Basri Karakuş ise Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu. Sol şerit tamamen kapatılırken trafik akışı iki şeritten sağlandı. Kazayı gören bir kişi, '4 araç zincirleme kaza yaptı. Cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlerden aşağı uçtu. 2 ve ya 3 yaralı var dedi.
D-100'de zincirleme trafik kazası 2 yaralı

D-100 Karayolu, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:17 KARTALDA İKİ İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINDA MOBİLYA ATÖLYESİNİN İKİ SAHİBİ TUTUKLANDI
22:12 Denizli'de koyun ve keçi çalan baba ile üvey kızı tutuklandı
22:10 Prematüre hemşiresinin mucize bebeği 'Defne'
22:10 Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yakalandı
22:08 Fransa'da "Siyasal İslam" konusunda yeni adımlar atılacak
21:44 İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu
21:13 Le Mesurier'in Karaköy'deki ofisine 'Nihad Sarmini' adıyla ikinci kez kargo geldi
21:06 Son dakika: Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması: Her türlü kombinasyonu denedik hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil
20:43 ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz
20:25 TBMM'de Bülent Ecevit tartışması: Milletvekilleri birbirine girdi
19.11.2019 22:18:42