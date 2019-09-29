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D-100'deki 'tek teker' magandası kamerada

Yaklaşık 7 kilometre tehlike saçtı.

29.09.2019 10:56
Yaklaşık 7 kilometre tehlike saçtı.
Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
Cevizlibağ'da motosikletli bir kişi, Şirinevler'e kadar yaklaşık 7 kilometre boyunca bazen makas atarak bazen de tek teker üzerinde giderek trafiğe tehlikeye sokan sürücü kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yeni bir motosiklet lastiğini beline takarak taşıması da dikkat çekti.
Son günlerde trafikte yaşanan magandalara bir yenisi daha eklendi. Yapılan tüm uyarılara, haberlere, para cezaları ve uygulamalara rağmen İstanbul'da bazı kişiler trafik terörü estirmeye devam ediyor. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde dün saat 11.30 sıralarında motosikletli bir kişi, bazen makas atarak bazen de tek tekerlek üzerinde Şirinevler'e kadar gitti. Yaklaşık 7 kilometre boyunca trafiği tehlikeye sokan magandanın beline taktığı yeni motosiklet tekerleği de dikkat çekti. Sürücü Şirinevler sapağından girerek gözden kayboldu.
D-100'deki 'tek teker' magandası kamerada

Şirinevler, Motosiklet, Cevizlibağ, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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