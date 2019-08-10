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D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, D-100 kara yolu Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu.

10.08.2019 22:15
D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, D-100 kara yolu Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya'dan Karadeniz illerine gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle, D- 100 kara yolu Kemikli rampalarında yoğunluk yaşanıyor.
Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda yoğunluk, özellikle Samsun-Karabük bağlantı kesiminde etkili oluyor.
İstanbul istikametine ise trafik normal seyrediyor.
Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bu arada trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler drone ile görüntülendi.
D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı, İstanbul, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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