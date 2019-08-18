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D-100 kara yolunda yoğunluk

Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Karabük kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.

18.08.2019 22:59 D-100 kara yolunda yoğunluk
Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Karabük kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.
Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Kemikli rampalarında akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluk, Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunun özellikle Karabük-Bolu il sınırı kesiminde etkili oluyor.
Samsun istikametinde ise trafik akışı normal seyrediyor.
Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramı, Karadeniz, Sakarya, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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