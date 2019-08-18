D-100 kara yolunda yoğunluk

Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Karabük
kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor. Karadeniz
'deki illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya
'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Kemikli rampalarında akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.
Yoğunluk, Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunun özellikle Karabük-Bolu il sınırı kesiminde etkili oluyor.Samsun istikametinde ise trafik akışı normal seyrediyor.
Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.