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D-100 kara yolunda yoğunluk

Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Karabük kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.

18.08.2019 23:38
D-100 kara yolunda yoğunluk
Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Karabük kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.
Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Kemikli rampalarında akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.
Yoğunluk, Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunun özellikle Karabük-Bolu il sınırı kesiminde etkili oluyor.
Samsun istikametinde ise trafik akışı normal seyrediyor.
Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
D-100 kara yolunda yoğunluk

Kurban Bayramı, Karadeniz, Sakarya, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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