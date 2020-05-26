D-100 kara yolunun Karabük kesiminde sessizlik hakim

Her bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanan D-100 kara yolunun Karabük kesimi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın son gününde sessizliğe büründü.

26.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:13
Her bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanan D-100 kara yolunun Karabük kesimi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın son gününde sessizliğe büründü.
Karadeniz Bölgesi'ndeki kentleri İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle özellikle bayramların son günlerinde yoğunluk yaşanan D-100 kara yolunda sessizlik hakim.
Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda, özellikle Karabük-Bolu il sınırında etkili olan yoğunluk bu bayramda görülmüyor.
Yoldan sadece izin belgesi bulunan sürücüler geçiş yapabiliyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
D-100 kara yolunun Karabük kesiminde sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Karabük, Güncel, Haber

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