D-100 kara yolunun Karabük kesiminde sessizlik hakim
Her bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanan D-100 kara yolunun Karabük kesimi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın son gününde sessizliğe büründü.
26.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:13
Karadeniz Bölgesi'ndeki kentleri İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle özellikle bayramların son günlerinde yoğunluk yaşanan D-100 kara yolunda sessizlik hakim.Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda, özellikle Karabük-Bolu il sınırında etkili olan yoğunluk bu bayramda görülmüyor.Yoldan sadece izin belgesi bulunan sürücüler geçiş yapabiliyor.
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Kaynak: AA
Etiketler: Ramazan Bayramı, Karabük, Güncel, Haber