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D-100 Karayolu her gün temizleniyor

Kocaeli'nin konumu gereği içinde yer alan ve Türkiye'nin en işlek güzergahlarından olan D-100 karayolunun temizliği Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

28.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:58D-100 Karayolu her gün temizleniyor
'nin konumu gereği içinde yer alan ve Türkiye'nin en işlek güzergahlarından olan D-100 karayolunun temizliği Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

Özellikle sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu Bölgesinde D-100 karayolunun temizliği büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol süpürge araçları ile D-100 Karayolunun orta refüj ve yan kısımlarını temizliyor. Yapılan çalışmayla yolların temiz kalması ve vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesi sağlanıyor.

Temizlik düzenli bir şekilde yapılıyor

Sanayi kuruluşlarının yoğun olması nedeniyle Gebze Bölgesinde D-100 karayolu, yan yollar ve kavşak kolları daha kısa sürede kirleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu durumu dikkate alarak Gebze Bölgesinde D-100 karayolu ve yan yollarda günlük temizlik yapıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, süpürge araçları ile karayolunun yan kısımları ve orta refüjlerini temizliyor. Karayolu temizliği il genelindeki birçok noktada gerçekleştiriliyor.

Gece gündüz temizleniyor

D-100 karayolu gündüz saatlerinde trafik yoğunluğu olduğundan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun sol kenarında görev yaparken kalan kısımlarını gece temizliyor. Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutulurken vatandaşların da memnuniyeti kazanılıyor. - KOCAELİ

D-100 Karayolu, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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