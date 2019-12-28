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Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi

Meteoroloji'den yapılan uyarılar belediye ekiplerini harekete geçirdi. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının yola çıktığı görüldü.

28.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:37

Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışı devam ederken belediyelere aitkar küreme ve tuzlama araçlarının yola çıktığı görüldü.

Son uyarıların ardından sabahın erken saatlerinden itibaren il genelinde yüksek kesimlerde kar ve sulu kar yağışı kendisini gösterdi. 'de yüksek kesimlerde de sulu kar yağışı görüldü.

BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR YOLA ÇIKTI

Öte yandan belediyelere ait kar küreme araçları da yollara çıktı. Yol kenarlarında hazır bekleyen araçların tuz yüklü olduğu öğrenildi. Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.

'a dün ilk karın düşmesinin ardından yollarda kar küreme tuzlama araçlarıyla önlem alındı. D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde kar küreme ve tuzlama aracı yerleştirildi. D-100 Karayolu'nun belli noktalarına da kar yağması halinde yollara dökülmek üzere tuz bırakıldı.

Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi

D-100 Karayolu, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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